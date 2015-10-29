Кличко пообещал не допустить застройки столичного стадиона "Старт"
Столичный стадион "Старт" должен быть возвращен общине Киева. Это принципиальный вопрос.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко журналистам перед заседанием Киевского апелляционного административного суда относительно стадиона "Старт".
"Будем считать, что предыдущее решение суда - последняя ошибка и фальстарт. Если судьи и сегодня примут решение не в пользу киевлян, то, я думаю, что нам не нужны судьи, которые не отстаивают интересы общины. А отстаивают чьи-то интересы за определенные вознаграждения", - сказал Кличко.
Читайте такжеСтоличная власть обещает за два года открыть девять детсадов и пять школ
Мэр Киева подчеркнул, что пока он живет в этом городе, никакого строительства на стадионе не будет. "Пока я живу в Киеве, я буду делать все, чтобы спортивные объекты использовались по назначению, а на их месте не строились торгово-развлекательные центры. Стадион должен оставаться стадионом", - добавил Кличко.
Столичный глава также подчеркнул, что власти Киева делает все, чтобы вернуть стадион "Старт" в коммунальную собственность и через Киевсовет выделить средства на его восстановление.
Напомним, столичная власть подала апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который разрешил ООО "Голден Хаус" застроить исторический стадион "Старт".