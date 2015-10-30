Столичная милиция раскрыла ритуальное убийство

Об этом сообщает "Сегодня".

В начале августа в Святошинском районе на Житомирском шоссе (17-й километр)было обнаружено тело молодой женщины с огнестрельным ранением головы. Труп нашел лесник на обочине дороги. "На вид погибшей женщине около 25-30 лет, ее личность устанавливается. По предварительным данным, она была убита в воскресенье, 9 августа, в первой половине дня. Кроме огнестрельной раны головы, у женщины также была повреждена рука, но больше никаких следов борьбы на теле не обнаружено", - рассказали тогда "Сегодня" в милиции.

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И вот личность женщины установлена. Как оказалось, она - уроженка Винницкой области. Причем убили не только ее, но и ее дочь (ребенка увезли от бабушки с дедушкой еще летом), о чем правоохранители рассказали только вчера. Тело малышки при этом нашли в Хмельницкой области.

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В столичной милиции подтвердили, что убийцы задержаны, но о подробностях пока не говорят. "Мы пока не можем разглашать эту информацию в интересах следствия. Подробности раскрытия преступления будут озвучены позже", - сообщили нам в милиции.

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Несколько лет назад киевские милиционеры раскрыли жуткое ритуальное убийство на Оболони. Тогда 33-летний Владимир зверски поиздевался над телами сожительницы, 51-летней Натальи, и своей родной сестры, 25-летней Ирины. На месте была найдена Библия, а стены были исписаны крестами.