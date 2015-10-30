Киевлян будут предупреждать о снегопадах смс-ками

Об этом на встрече с журналистами заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает 44.ua.

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"Сейчас тестируем систему оповещения. Благодаря совместной работе с мобильными операторами будем отправлять в определенную зону на карте Киева или на территорию всего города смс-сообщения", - сообщил он.

Ранее метеорологи прогнозировали, что грядущая зима будет в пределах температурной нормы умеренно-континентального климата, однако более холодной, чем прошлая. Самыми холодными месяцами станут декабрь и январь, а февраль, по прогнозам синоптиков, будет мягким.