Киевлян будут предупреждать о снегопадах смс-ками
15:06, 30 октября 2015Киев
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В Киеве тестируют новую систему оповещения, в рамках которой жителям столицы будут рассылаться смс-сообщения о снегопадах и других чрезвычайных происшествиях.
REUTERS
Об этом на встрече с журналистами заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает 44.ua.
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"Сейчас тестируем систему оповещения. Благодаря совместной работе с мобильными операторами будем отправлять в определенную зону на карте Киева или на территорию всего города смс-сообщения", - сообщил он.
Ранее метеорологи прогнозировали, что грядущая зима будет в пределах температурной нормы умеренно-континентального климата, однако более холодной, чем прошлая. Самыми холодными месяцами станут декабрь и январь, а февраль, по прогнозам синоптиков, будет мягким.
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