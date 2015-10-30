Во второй тур выборов мэра Киева выходят Кличко и Береза - данные 100% протоколов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты голосования со 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), которые поступили в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию.

Согласно данным протоколов последней из 10 районных избирательных комиссий - Днепровской, которые только что переданы в городскую территориальную избирательную комиссию, в Днепровском районе 44 тыс. 868 избирателей поддержали Кличко, в результате чего он набирает в целом по городу 353 тыс. 356 голосов.

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За Березу в Днепровском районе проголосовали 9 тыс. 589 избирателей, и его общий результат выборов в городе составляет 77 тыс. 028 голосов.

Другие кандидаты, которые входили в команды лидеров гонки, набрали в Днепровском районе: Александр Омельченко – 8 тыс. 426 голосов, Владимир Бондаренко – 9 тыс. 004, Сергей Гусовский – 8 тыс. 197 голосов. Таким образом эти кандидаты по городу в целом набирают: Омельченко – 73 тыс. 725 голосов, Бондаренко – 68 тыс. 450, Гусовский – 67 тыс. 197 голосов.

Согласно данным всех переданных в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию протоколов с результатами голосования за мэра столицы 25 октября, общее количество избирателей, которые отдали свои голоса за всех кандидатов на выборах, составило 870 тыс. 857 человек.

Справка УНИАН. Второй тур выборов мэра столицы должен состояться 15 ноября.

Сегодня должны быть обнародованы официальные результаты первого тура. Всего на должность городского головы Киева баллотировались 29 кандидатов.