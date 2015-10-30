Зимой в Киеве будут работать более 700 единиц снегоуборочной техники – КГГА

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

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"На сегодня в распоряжении коммунальных служб более 700 единиц снегоуборочной техники. Из них 428 единиц снегоуборочной техники жилищно-эксплуатационных участков и 310 единиц коммунальной корпорации "Киевавтодор": снегоочистители – 103, солеразбрасыватели – 108, снегопогрузчики – 6 единиц, погрузчики посыпочных материалов – 32, тракторы со снегоочистительным оборудованием – 61 единица. Мы тщательно готовимся к зиме и надлежащей уборки зимой. Сейчас мы закупаем еще несколько десятков тракторов для ЖЕКов", – сообщил Петр Пантелеев.

Он отметил, что "Киевавтодор" уже заготовил свыше 34,3 тыс. тонн посыпочного материала, еще 2,5 тысяч тонн – это запасы ЖЕКов.

"Мы оснастили технику, которая будет убирать на дорогах, сигнальными (проблесковыми) маячками, позволяющими ее идентифицировать. Также совместно с руководством Киевской области мы создали рабочую группу, которая будет заниматься организацией работы коммунальных, дорожных служб в непогоду. Например, первое, что мы должны сделать, когда надвигаются снегопады, – ограничить въезд в Киев крупногабаритного транспорта – грузовиков, больших фур и тому подобное. Это даст возможность нашей снегоуборочной технике быстрее справиться с уборкой", – подчеркнул Пантелеев.

Он также добавил, что городская власть настойчиво будет обращаться к владельцам легковых авто, чтобы в снегопады машины максимально оставались в гараже или на стоянках.