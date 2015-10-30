В Киеве пройдет второй тур выборов мэра: будут голосовать за Кличко и Березу

Во второй тур выходят действующий городской голова Виталий Кличко и Борислав Береза.

Как передает корреспондент УНИАН, теризбирком только что на своем заседании принял постановление об окончательных результатах голосования за кандидатов на должность столичного головы, согласно которому Кличко набрал 353 312 голосов избирателей, Береза - 77 029. Остальные кандидаты, которые лидировали в этой гонке, набирают меньшее количество голосов, в частности Александр Омельченко получил 73 725 голосов, Владимир Бондаренко - 68 460, Сергей Гусовский - 67 197.

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На основании этого протокола, в котором также указано, что за всех кандидатов в мэры было отдано 870 857 голосов, городской теризбирком принял решение о проведении повторного голосования по выборам городского головы. Первым пунктом этого документа определено, что это голосование будет проведено в воскресенье, 15 ноября, и в следующем пункте говорится: “Включить в избирательный бюллетень кандидатов Виталия Кличко и Борислава Березу, у которых по итогам голосования 25 октября наибольшее количество голосов”.

За остальных кандидатов на должность городского головы Киева избиратели столицы проголосовали следующим образом: за Александра Мирного - 38 218, Александра Пузанова - 36 486, Сергея Думчева - 34 117, Василия Гацько - 24 086, Геннадия Корбана - 22 737, Татьяну Монтян - 15 084, Татьяну Новак - 5 848, Владимира Макеенко - 4 207. Остальные кандидаты набрали еще меньше голосов.

Во время брифинга для представителей СМИ председатель Киевского теризбиркома Анатолий Сульдин озвучил результаты голосования за кандидатов на должность столичного городского головы в процентах. Так, за Кличко проголосовали 40,57% избирателей, за Березу - 8,84%, за Омельченко - 8,46%, за Бондаренко - 7,86%, за Гусовского - 7,71%.