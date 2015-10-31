Кличко: КГГА обеспечила порядок на местных выборах, теперь готовится ко второму туру

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

«В Киеве выборы прошли без особых эксцессов. Нарушения, к сожалению, были. Но не такие, которые могли существенно исказить результаты голосования, - отметил Кличко. - Условия для волеизъявления и порядок в Киеве в день местных выборов мы обеспечили. Территориальная избирательная комиссия закончила подсчет голосов и объявила второй тур выборов мэра столицы», - подчеркнул Кличко.

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Он поблагодарил киевлян, которые выразили ему поддержку. «Я благодарен всем, кто проголосовал 25 октября, и тем, кто поддержал мою кандидатуру. Я расцениваю этот результат как кредит доверия и большую ответственность для себя. Впрочем, ответственности я никогда не боялся. Вместе с тем, голоса киевлян - это, прежде всего, поддержка тех реформ и изменений, фундамент которых был заложен нами за последние полтора года», - подчеркнул мэр.

Кличко заверил, что готов к дальнейшей борьбе. «Скажу одно: я всегда боролся честно и открыто и продолжаю борьбу за право отстаивать интересы киевлян и воплощение тех изменений, которые мы начали в столице», - отметил Виталий Кличко.

Он также подчеркнул, что готов сотрудничать с политическими силами, которые в Киевсовете нового созыва будут руководствоваться исключительно интересами столичной общины. «С теми политическими силами, которые будут представлены в Киевсовете, я готов к конструктивному сотрудничеству в интересах киевлян, ради развития Киева как европейской столицы, - подчеркнул Кличко. - Киевсовет должен быть площадкой для генерации реформ и примером того, как должна работать местная власть. - Исключительно в интересах громады», - подчеркнул мэр Киева.