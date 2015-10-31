Киевляне в знак соболезнования несут цветы к посольству России

— Папа, а что такое "великодушие"?— Вот, смотри, сынок...Киевляне приносят цветы к посольству РФ: https://www.facebook.com/BBC.Ukrainian/posts/1053617688003212 Posted by Sergey Naumovich on 31 октября 2015 г.

Как сообщал УНИАН, лайнер Airbus321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 5.51 по Киеву и исчез с экранов радаров спустя 23 минуты, на борту находились 224 человека, среди которых четверо граждан Украины.