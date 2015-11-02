Киевская власть обещает отремонтировать 40 столичных бюветов и выполнить бурение 5 новых скважин

Киевская власть начала бурение новых скважин для возобновления работы бюветов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции работ по восстановлению бювета на пересечении улиц Артема и Полтавской.

"В Киеве, как и по всей Украине, остро стоит вопрос чистой питьевой воды. В столице эта проблема решается, в частности, и с помощью бюветов, которые есть во многих районах города. В последние 10 лет в Киеве не было открыто ни одного нового бювета, а те, которые были, и где люди раньше набирали чистую питьевую воду, к сожалению, находятся в запущенном состоянии, - подчеркнул Виталий Кличко. - Так же было с бюветом на пересечении улиц Артема и Полтавской, где мы сейчас находимся. Последние 5 лет этот бювет не работал, на его месте поставили киоск. Мы пробурили новую скважину глубиной 165 метров. И во второй половине ноября на этом месте откроется восстановленный бювет. И жители микрорайона смогут набирать воду питьевого качества", - подчеркнул мэр Киева.

Бювет на пересечении Артема и Полтавской – один из первых в Киеве. И всегда пользовался популярностью не только среди жителей данного микрорайона. В отреставрированном бювете будет установлен новый очистной фильтр.

В этом году также скважину пробурят на проспекте Науки, 43. Остается более 30 бюветов, для полноценной работы которых необходимо сделать новые скважины, потому что старые не соответствуют техническим и санитарным нормам.

Всего в Киеве на сегодня около 200 коммунальных бюветов. В этом году был проведен капитальный ремонт на 40 объектах.

Мэр также рассказал, что разработана пятилетняя программа восстановления всех неработающих бюветов в столице. В планах на 2016 год: качественная и системная организация обслуживания всех бюветов в городе, в частности систем доочистки воды и проведения капремонтов на 40 бюветах.

Также в течение 2016-2018 годов планируется выполнить бурение 35-ти новых скважин на бюветах. Из них в 2016 году – 5 скважин.

“Наша задача - каждый киевлянин должен получать воду питьевого качества. Мы запустили проект “Питьевая вода из-под крана” – это система очистки воды по современным технологиям. Сейчас 60 тысяч жителей Оболони получают в рамках этого проекта чистую воду. До конца года планируем установить новые системы, чтобы уже 210 тысяч жителей Киева получали питьевую воду из-под крана”, - отметил Кличко.