Киевская власть обещает отремонтировать 40 столичных бюветов и выполнить бурение 5 новых скважин
Всего в Киеве на сегодня около 200 коммунальных бюветов. В этом году был проведен капитальный ремонт на 40 объектах.
Киевская власть начала бурение новых скважин для возобновления работы бюветов.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции работ по восстановлению бювета на пересечении улиц Артема и Полтавской.
"В Киеве, как и по всей Украине, остро стоит вопрос чистой питьевой воды. В столице эта проблема решается, в частности, и с помощью бюветов, которые есть во многих районах города. В последние 10 лет в Киеве не было открыто ни одного нового бювета, а те, которые были, и где люди раньше набирали чистую питьевую воду, к сожалению, находятся в запущенном состоянии, - подчеркнул Виталий Кличко. - Так же было с бюветом на пересечении улиц Артема и Полтавской, где мы сейчас находимся. Последние 5 лет этот бювет не работал, на его месте поставили киоск. Мы пробурили новую скважину глубиной 165 метров. И во второй половине ноября на этом месте откроется восстановленный бювет. И жители микрорайона смогут набирать воду питьевого качества", - подчеркнул мэр Киева.
Бювет на пересечении Артема и Полтавской – один из первых в Киеве. И всегда пользовался популярностью не только среди жителей данного микрорайона. В отреставрированном бювете будет установлен новый очистной фильтр.
В этом году также скважину пробурят на проспекте Науки, 43. Остается более 30 бюветов, для полноценной работы которых необходимо сделать новые скважины, потому что старые не соответствуют техническим и санитарным нормам.
Всего в Киеве на сегодня около 200 коммунальных бюветов. В этом году был проведен капитальный ремонт на 40 объектах.
Мэр также рассказал, что разработана пятилетняя программа восстановления всех неработающих бюветов в столице. В планах на 2016 год: качественная и системная организация обслуживания всех бюветов в городе, в частности систем доочистки воды и проведения капремонтов на 40 бюветах.
Также в течение 2016-2018 годов планируется выполнить бурение 35-ти новых скважин на бюветах. Из них в 2016 году – 5 скважин.
“Наша задача - каждый киевлянин должен получать воду питьевого качества. Мы запустили проект “Питьевая вода из-под крана” – это система очистки воды по современным технологиям. Сейчас 60 тысяч жителей Оболони получают в рамках этого проекта чистую воду. До конца года планируем установить новые системы, чтобы уже 210 тысяч жителей Киева получали питьевую воду из-под крана”, - отметил Кличко.