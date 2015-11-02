В новый состав Киевсовета прошли 5 партий, БПП не удалось удержать большинство

Как передает корреспондент УНИАН, таковы официальные результаты выборов в Киевраду были внесены в протокол Киевской городской территориальной избирательной комиссии, проголосованный сегодня на заседании.

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Так, городской теризбирком на основании протоколов о результатах голосования, переданных от районных ТИК, установил, что 5-процентный барьер преодолели 5 партий. Согласно набранных голосов избирателей, «БПП «Солидарность» получает 52 депутатских мандата, «Самопомич» - 22, «Батькивщина» - 17, «Єдність» - 15 и «Свобода» - 14.

Согласно зачитанным данным протокола, «ББП «Солидарность» набрала 27,5565 процента (237 тыс. 970 голосов), «Самопомощь» - 11,8056 процента (101 тыс. 950), «Батькивщина» 8,9154 процента (76 тыс. 991), «Єдність» - 7,8141 процента (67 тыс. 480), «Свобода» - 7, 7350 процента (66 тыс.797 голосов).

Всего участие в голосовании приняли 887 тыс. 472 избирателя, но свои голоса за какую-либо из партий в бюллетене отдали 867 тыс. 572 избирателя.

Пятипроцентный барьер не преодолели, в частности, партии: «Партия решительных граждан» (4,83 %), «Оппозиционный блок» (4,80 %), «Демократический альянс» (4,57 %), «Движение за реформы» (3,14 %) «Гражданская позиция (2,86 %), «УКРОП» (2,85 %), «Радикальная партия Ляшко (2,16 %).

Остальные партии получила еще меньше процентов.

Напомним, в действующем составе Киевсовета у депутатской фракции "УДАР-Солидарность" 69 депутатов среди 120 мест.