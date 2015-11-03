Динамика и прогнозы ставок на аренду квартир в Киеве до конца 2015 года

Новогодний период еще не наступил, но цены на аренду квартир в столице начали расти. Портал Est! проанализировал ситуацию на рынке и опросил экспертов, чтобы определить факторы роста и спада активности, а также сформулировать рекомендации для владельцев недвижимости и ее арендаторов.

Факторы, способствующие снижению стоимости аренды

Платежеспособность потенциальных арендаторов снизилась по сравнению с прошлым годом и владельцы жилья считаются с этим.

Поток переселенцев с Востока страны сократился после стабилизации ситуации в регионах АТО. Это прогнозируемо сказалось на количестве желающих перебраться с территории Донбасса в другие части Украины — их поток сократился. В прошлом году как раз внутренние переселенцы «подогрели» рынок аренды в столице и тогда существенно выросло число желающих снять квартиру в Киеве на Est!

Студенческий фактор. Маркетолог проекта Est! Сергей Великанов проанализировал количество и характер запросов в Яндекс и Google за последние 90 дней и отметил, что с начала сентября пользователи стали реже интересоваться арендой квартир в столице. При этом высокую активность пользователей в августе уместно связывать с началом учебного года — поиском жилья в этот период занимались студенты.

Факторы, способствующие росту стоимости аренды

Сезонный фактор. С наступлением отопительного периода владельцы жилья традиционно поднимают стоимость аренды. Они объясняют этот шаг удорожанием коммунальных услуг и отмечают, что аналогичный рост цен происходит ежегодно.

Инфляция, в сочетании с девальвацией национальной валюты, конечно, повлияла на уровень ставок аренды жилья в Киеве. По данным Госслужбы статистики, рост потребительский цен в Украине по итогам девяти месяцев 2015 года достиг почти 41,5%. Аренда жилья подорожала меньше. На условиях анонимности эксперты Est! сообщили, что можно говорить о 10-20% в годовом исчислении.

Прогноз от Est!

До 12-15 декабря на рынке аренды жилья в Киеве не стоит ждать существенных изменений . Затем последует сезонный всплеск активности из-за туристов.

Рекомендации от Est!

Арендаторам: постарайтесь в течение ноября выбрать квартиру на новогодний период, поскольку сейчас на рынке много хороших вариантов по приемлемым ценам, но их количество будет с каждым днем сокращаться.

Владельцам жилья: предложите услугу бронирования квартиры на новогодний период. Заблаговременно поиск жилья начинают самые ответственные съемщики, а ближе к праздникам растет риск вверить свое жилье неблагонадежным людям.