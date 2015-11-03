Киевлян предупреждают о сильном тумане ночью и завтра утром
16:44, 03 ноября 2015Киев
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КГГА предупреждает киевлян об ухудшении погодных условий и призывает водителей быть осторожнее на дорогах.
В Киеве ночью ожидается туман / Фото УНИАН
В Киеве ночью и утром 4 ноября ожидается туман.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА предупреждает киевлян об ухудшении погодных условий и призывает водителей быть осторожнее на дорогах столицы.
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По данным Укргидрометцентра, ночью и утром 4 ноября в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м.
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