Киевлян предупреждают о сильном тумане ночью и завтра утром

В Киеве ночью и утром 4 ноября ожидается туман.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА предупреждает киевлян об ухудшении погодных условий и призывает водителей быть осторожнее на дорогах столицы.

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По данным Укргидрометцентра, ночью и утром 4 ноября в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м.