"Батькивщина" хочет объединения в Киевсовете со "Свободой" и "Самопомочью"

Об этом заявил председатель Киевской городской организации "Батькивщины", депутат Киевсовета Владимир Бондаренко, говорится в сообщении политсилы.

"Уже состоялись первые консультации относительно объединения с руководством "Свободы" и "Самопомочи". Мы считаем, что сегодняшний расклад в Киевсовете даст возможность активно влиять на проблемы города. Наше объединение будет иметь эффект", – сказал он.

Бондаренко напомнил, что в прошлом Киевсовете правящая партия имела 76 депутатов, а "Батькивщина" со "Свободой" и Радикальной партией – около 30.

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Теперь ситуация изменилась к лучшему. От "Батькивщины" вошли 17 депутатов, от "Самопомочи" – 22, от "Свободы" – 14.

Также, по словам политика, есть возможность объединиться и создать большинство у партий БПП "Солидарнисть" (52 депутата) и "Еднисть" (15 депутатов).

Кроме того, Бондаренко, подытоживая ход выборов в Киеве, отметил, что, по его убеждению, это были самые грязные выборы.

"Особенно отличилась партия Омельченко "Еднисть", за которую давали денежные подачки. Рейтинг этой партии показывает, что она в несколько раз превышает рейтинг "Солидарности" на тех участках, где покупали голоса под Омельченко. И поэтому была искажена картина избирательного поля Киева", – заявил он.