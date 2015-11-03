Киевская власть нашла инвестиции для модернизации двух столичных ТЭЦ

Киевский городской глава Виталий Кличко и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев подписали Меморандум о намерениях инвестировать в развитие объектов энергетики Киева.

«Мы только что подписали договор о намерениях, который предусматривает развитие альтернативных источников энергии и привлечения инвестиций на реконструкцию киевских ТЭЦ – около 1 млрд долл. Реконструкция будет происходить, в частности, на СТ-2 и ТЭЦ-6. Модернизация включает в себя строительство новых современных энергоблоков, которые смогут увеличить энергетические мощности Киева на треть. Это предоставит возможность дальнейшего развития города, инвестиций в столицу и главное – существенно снизит зависимость от импортного газа», – подчеркнул Кличко.

Читайте такжеДарницкая ТЭЦ обеспечена углем на отопительный сезон, перебоев с теплом в домах киевлян не будет - Кличко

Он также отметил, что реализация проекта в партнерстве с «Нафтогазом» начнется в начале 2017 года после проведения инвестконкурсов, к участию в которых приглашают все мощные энергокомпании мира. Реализация этого проекта позволит Киеву получить новые генерирующие мощности с соблюдением мировых экологических стандартов и сэкономить расходы.

«Надеюсь, Киев в ближайшее время получит дополнительные источники энергии. Это важный шаг на пути к энергонезависимости нашей страны», – подчеркнул Кличко.