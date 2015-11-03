Кличко: на Саксаганского установлены 80 новых уличных LED-светильников

"На части улицы Саксаганского были установлены в рамках эксперимента новые LED-светильники.

Это - лампы отечественного производства. Эффект от них очевиден - потребление электроэнергии значительно меньше, а освещенность улицы намного лучше", - подчеркнул Виталий Кличко.

На ул. Саксаганского уже установлено 80 LED-светильников - на участке от ул. Большой Васильковской до дома №44 по ул. Саксаганского. Это светильники, предназначенные для общего освещения улиц, дорог, площадей, транспортных туннелей и развязок, жилых массивов, скверов, парков.

Светильниками можно управлять в автономном и беспроводном режиме, что позволит регулировать потребление электроэнергии, то есть появилась возможность вдвое экономить электроэнергию в ночное время.

Мэр отметил, что новые энергоэффективные уличные фонари ранее уже установили на Троещине в рамках первой очереди социального проекта «Энергоэффективный вечерний Киев». Вторая очередь будет завершена к середине ноября.

Мэр также отметил, что при формировании бюджета Киева на следующий год планируется заложить средства на модернизацию наружного освещения в центре столицы. "И дальше будем двигаться в каждый район и микрорайон Киева. Мы делаем все, чтобы улицы столицы были освещены и безопасны. Киев должен быть освещен современными энергосберегающими лампами для комфорта и безопасности киевлян и экономии потребления энергии", - подчеркнул Виталий Кличко.