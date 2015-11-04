Кличко не собирается "тратить время" на дебаты с Березой

Об этом говорится в сообщении пресс-службы политика.

"Я продолжаю работать и мне некогда комментировать чьи-то высказывания. Дебаты у меня каждый день: на работе, на встречах с киевлянами. Дискутировать нужно о конкретных делах, действиях и результатах. Именно на результатах я и сосредоточен. А идти и тратить время, чтобы устроить шоу и дать возможность кому-то попиариться... Надо пиариться конкретными делами, сделанными для Киева", - заявил Кличко.

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Городской голова отметил, что в стране достаточно политиков, которые заседают на всех политических шоу и "рвут на себе рубашку".

"Вместо этого надо идти к киевлянам и демонстрировать результат. Пусть даже и небольшой, но результат", - сказал Кличко.

Напомним, 15 ноября, пройдет второй тур выборов мэра Киева, в который прошли Кличко, выдвинутый "Блоком Петра Порошенко "Солидарнисть" и Береза, выдвинутый Партией решительных граждан, лидером которой он является. По результатам первого тура 25 октября Кличко получил поддержку около 40% избирателей, Береза - только у 9%.