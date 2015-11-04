Кличко: В Киеве уже установили 3800 счетчиков тепла из 4000 запланированных

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции работы Станции теплоснабжения-1 в Киеве.

«Мы поставили себе задачу – установить 4 тысячи счетчиков тепла в дома киевлян. Это дает возможность экономии 30% энергии и, соответственно, средств киевлян. На сегодня установлено 3800 счетчиков, и до конца ноября будет установлено еще 200. 1000 уже введены в эксплуатацию и каждый день подключают новые», – отметил Кличко.

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Мэр также отметил, что в следующем году столичная власть планирует оборудовать тепловыми счетчиками все дома Киева.

Кличко также поручил руководителю «Киевэнерго» осуществить начисления за тепло, потребленное в октябре, исходя из фактических объемов потребления тепловой энергии. Это будет во всех домах – как со счетчиками, так и без них. То есть, за октябрь киевляне заплатят за фактический объем потребленного тепла, а не за нормативное (из расчета за квадратный метр).

«Поскольку октябрь был относительно теплым, я обратился к руководителю «Киевэнерго» с целью экономии средств киевлян рассчитать плату за отопление, исходя из среднестатистических данных в тех домах, где установлены счетчики. Чтобы жители домов без счетчика получили такие же счета, как и в домах со счетчиками. Пока правительство разрабатывает такой механизм начислений за услугу отопления в октябре, мы уже его реализуем. Мы не ждем и приняли решение. Наша задача – чтобы в каждом доме был счетчик тепла, и киевляне платили только за потребленное тепло, а не за квадратные метры», – подчеркнул Кличко.

Сегодня Киев является лидером в Украине по установке приборов учета тепловой энергии в жилых домах. Если с начала года столица имела уровень оснащения теплосчетчиками на уровне всего 36% жилых домов (всех форм собственности), то сейчас – 80%. А если считать по количеству квартир (по жилой площади), то 93% квартир будут рассчитываться по показателям домовых приборов учета.