Столичная власть планирует перевести большинство админуслуг в электронный формат

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов, инспектируя работу городского центра предоставления админуслуг.

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"Мы намерены сделать так, чтобы граждане получали необходимые админуслуги не выходя из дома, то есть через интернет. За год городская власть во главе с Виталием Кличко уже воплотила ряд успешных изменений. С 1 сентября введено sms-информирование заявителей насчет рассмотрения дела и можно получить услугу с помощью "Карточки киевлянина". Электронные обращения можно оставить через современный и удобный веб-портал, информационный киоск или страницу в Facebook", – рассказал Игорь Никонов.

Первый заместитель председателя КГГА отметил, что особенно удобным для жителей столицы должно стать получение админуслуг по "Карточке киевлянина", благодаря которому не нужно тратить время, чтобы идентифицировать себя в сети: можно эффективно использовать персональный кабинет, заказать услугу, отследить электронную очередь, скачать необходимые документы.

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Игорь Никонов напомнил, что в городском ЦПАУ также действуют новые информационные киоски. Здесь граждане могут распечатать заявление, позвонить в call-центр, зайти на свою страницу в Facebook и тому подобное.

Для того, чтобы обеспечить надлежащее качество предоставления админуслуг в районных центрах, городские власти создали мобильную группу из 50 администраторов, которые будут направляться на работу в районах в случае значительной перегрузки.

"По качеству предоставления админуслуг во многом оценивается работа городской власти, поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы повысить стандарты и качество предоставленных услуг", – подытожил Игорь Никонов.

Проблемой в работе ЦПАУ остается передача дополнительных функций некоторых государственных органов, в частности Государственной миграционной службы Украины. Так, функции выдачи загранпаспортов до сих пор не были переданы в Центры предоставления админуслуг, что создает киевлянам неудобства.