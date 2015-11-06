Столичная власть проводит термомодернизацию учебных заведений Киева

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время посещения детсада №424 в Печерском районе, где продолжается термосанация.

"С началом холодов как никогда актуален вопрос энергосбережения. Мы находимся в одном из детсадов, где проводятся работы по термосанации: утепление фасадов, крыш, замена окон. Использование новых энергосберегающих технологий позволяет вдвое уменьшить расходы на энергию. В течение месяца-полтора термосанация завершится в 11 детсадах", - отметил Кличко.

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Мэр рассказал, что из городского бюджета на термосанацию детсадов и школы выделено 32 млн грн. Также город привлек средства международных организаций, которые поддерживают проекты по энергосбережению. Это дополнительные 73 млн грн.

В детских садах происходит утепление фасадов и кровель, замена окон на энергосберегающие, реконструкция систем отопления и вентиляции, внедряется погодное регулирование.

После посещения детсада мэр осмотрел энергосберегающее освещение, установленное в жилом доме на бульваре Дружбы Народов.

"За последний год стоимость электроэнергии увеличилась более чем вдвое. Сегодня освещение подъездов и домов входит в квартплату. Мы устанавливаем современные технологии LED-освещения, которые в 5-10 раз экономичнее, чем обычные лампы. Сейчас на 20 домах установили LED-освещения. Наша задача - чтобы до конца года установить такое освещение на нескольких сотнях столичных домов. А в будущем планируем перевести на современные экономичные и эффективные средства освещения улиц и подъездов", - подчеркнул Кличко.

Мэр также отметил, что недавно новые LED-светильники были установлены на улице Саксаганского.