В Киеве обнаружили подпольный цех по фасовке кофе

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности, злоумышленники организовали изготовление фальсификатов в одном из гаражных кооперативов в Соломенском районе столицы. Во время обысков правоохранители обнаружили оборудование для производства контрафактного кофе и более двадцати тонн расфасованной продукции.

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В цехе также хранилась поддельная упаковка кофе известных мировых брендов и сырье для его изготовления. Сотрудники спецслужбы установили, что продукция для фальсификатов поступала из стран Восточной Азии через морские порты Одесской области.

По предварительным оценкам, организаторы подпольного цеха успели реализовать почти 30 тонн фальсифицированного кофе на сумму свыше 20 миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации подпольного производства.