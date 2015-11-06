Кличко поздравил ветеранов с годовщиной освобождения Украины и Киева от фашистских захватчиков

«Вы не по рассказам знаете, что такое война. Я благодарю вас за ваш подвиг, за вашу жизненную стойкость, дух. Вы сегодня являетесь примером того, как эти качества помогают побеждать. Каждый из вас с высоты жизненного опыта и пережитых дней Второй мировой должен рассказать молодежи, насколько важным является мир», – подчеркнул мэр.

Кличко отметил, что каждый ветеран, который отдал свое здоровье за мир, должен иметь не только уважение, но и достойную поддержку от власти. «Именно поэтому в Киеве сегодня самый дешевый социальный хлеб, 10 наименований лекарств (в первую очередь, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний) вы можете приобрести со скидкой до 70%, и мы поставили для себя цель расширить этот перечень до 200 наименований. Мы сохранили бесплатный проезд пенсионерам и оказываем социальную помощь пенсионерам и ветеранам, понимая, насколько это для вас важно», – подчеркнул Киевский городской председатель.

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Кличко также отметил, что в госпитале прошли реабилитацию около 300 бойцов АТО. «Это молодые люди, которые так же, как и вы когда-то, ушли защищать свою страну от агрессора, который боится и не хочет, чтобы Украина стала развитым европейским государством», – сказал мэр.

Как отметил в комментарии журналистам Кличко, столичная власть и в дальнейшем будет принимать меры, чтобы облегчить жизнь столичных ветеранов и пожилых людей, сделать ее более комфортной и обеспечить необходимые условия для их лечения.