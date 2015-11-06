Кличко открыл обновленное приемное отделение детской клинической больницы №4

Мэр осмотрел отремонтированные помещения и пообщался с маленькими пациентами и персоналом.

«Мы продолжаем модернизацию инфраструктуры Киева, в частности социальных объектов. Самое главное, что у нас есть – это дети, поэтому два наших приоритета – образование и здравоохранение», – отметил Виталий Кличко.

Капитальный ремонт больницы №4 продолжался два месяца, средства – 890 тыс грн – были выделены из городского бюджета в августе этого года. За это время была проведена замена коммуникаций, окон, перепланировка и капитальный ремонт приемного отделения и частично первого этажа больницы. Центральный вход, который не функционировал 20 лет, оборудуют удобным пандусом для детей с особыми потребностями. Отремонтированы помещения укомплектованы современной мебелью и оборудованием.

По словам главного врача Валентины Залеской, условия в приемном отделении пытались сделать максимально приближенными к домашним, чтобы дети не испытывали стресса от пребывания в больнице. Для этого в отделении установлены мягкие современные мебель и стенды с игрушками.