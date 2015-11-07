В Киеве напали на инкассаторский автомобиль

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в г.Киеве.

«Нападение совершено вчера около 21:45 возле одного из банковских отделений в Соломенском районе столицы. Двое нападавших, угрожая применением огнестрельного оружия (имели при себе предметы, похожие на пистолет и автомат), совершили нападение на авто: злоумышленники забрали деньги. Сумма ущерба устанавливается. В результате инцидента никто не пострадал», - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, изъяты записи с камер видеонаблюдения, размещенных на прилегающей территории.

По указанному факту начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено до десяти лет лишения свободы.