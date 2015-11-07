Кличко присоединился к субботнику на Оболони и пообщался с киевлянами на ярмарке на Троещине

«В рамках месячника благоустройства, мы продолжаем наводить порядок в городе и обустраивать его. Я благодарен каждому, кто утром пришел, чтобы принять участие в субботнике и убрать Оболонскую набережную. Я рад, что сегодня здесь собрались единомышленники, неравнодушные активные люди. Конкретными делами мы вместе изменяем и обустраиваем наш город», - обратился Кличко к киевлян, которые собрались на субботник на Оболони.

Мэр добавил, что в этом году в столице отремонтировали почти 40 зеленых зон и создали 18 новых скверов, которых так долго ждали киевляне, а городская власть выделила беспрецедентную сумму в 128 миллионов гривен на озеленение города. Во время субботника на Оболонской набережной Виталий Кличко посадил клен.

Городской голова также посетил осеннюю ярмарку на Троещине. Кличко пообщался с жителями района и с продавцами на ярмарке, у которых приобрел сыр и овощи. «Каждые выходные во всех районах Киева проходят ярмарки, где киевляне могут купить сельскохозяйственную продукцию от производителей. Ассортимент - огромный, а цены ниже в среднем на 15-20% от рыночных»,- отметил Кличко после посещения ярмарки.

Преимущественно продавать свою продукцию на ярмарки приезжают предприниматели и фермеры из Киевщины, также из Житомира, Ровно, Чернигова, Винницы, Хмельницкого.