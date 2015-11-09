Жители столичных домов без счетчиков отопления получат квитанции на 5 дней позже

Жители столичных домов, которые не оборудованы приборами учета тепла, получат октябрьские счета на оплату услуг централизованного теплоснабжения с задержкой до 5 дней в связи с внедрением новой методики расчета, при которой учитывается количество дней подачи тепла потребителям.

Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель директора коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) Андрей Щербина, уточнив, что из-за необходимости расчета стоимости предоставленных услуг по новой методике энергокомпании предоставили информацию для формирования квитанций 6 ноября, тогда как регламентом предусмотрено первое число каждого месяца.

"Киевляне в этом месяце получат квитанции на 5 дней позже, чем обычно", – сказал Щербина.

По его словам, в связи с этим срок действия скидки за коммунальные услуги в размере 10%, которую киевляне получают при оплате счетов до 20 числа, в текущем месяце будет продлен на 5 дней, до 25 ноября.

Также присутствовавший на пресс-конференции коммерческий директор "Киевэнерго" Евгений Бушма напомнил, что что в счетах за октябрь изменен алгоритм расчёта потребления отопления по тем домам, где счетчики тепла еще не установлены или не приняты на коммерческий учет.

"Будет рассчитано по проектной мощности дома с обязательным учетом количества дней подачи теплоносителя и с обязательным учетом температуры окружающей среды", – сказал он, уточнив, что количество дней отопления в октябре в разных домах отличается из-за постепенного подключения подачи теплоносителя.

При этом Бушма отметил, что новая методика расчета позволит привести сумму к оплате за отопление в октябре домов без счетчиков к сумме оплаты в домах, которые ими оборудованы.

"Учитывая, что октябрь – достаточно тёплый месяц, киевляне получат счета за отопление с суммой к оплате, максимально близкой к сумме в тех домах, где приборы установлены. То есть особой разницы киевляне не ощутят", – сказал коммерческий директор "Киевэнерго".

Также Бушма сообщил, что в настоящее время тепловыми счетчиками в столице оборудованы около 50% домов, а в ноябре – начале декабря планируется довести этот показатель до 90% благодаря дальнейшей установке счетчиков и их приему на коммерческий учет.

"Надеемся, за ноябрь мы уже будем считать максимально по приборам учета", – добавил Бушма.

Читайте такжеПравительство предлагает привязать счет за отопление к температуре воздуха - Яценюк

Как сообщал УНИАН, в этом году на фоне повышения тарифов и перехода на прямые договоры с исполнителем услуг Киевская городская государственная администрация приняла решение о создании центров по защите прав потребителей коммунальных услуг, призванных помочь горожанам защитить свои права в отношениях с монополистами.

По информации КГГА, обратившись в сервисный центр, киевляне смогут получить всю информацию по тарифам и ценообразованию, оформить пересчет за некачественно предоставленные услуги, получить необходимые документы, а также оставить жалобу на предприятия, которые ненадлежащим образом предоставляют жилищно-коммунальные услуги.

Читайте такжеОбщедомовые тепловые счетчики позволят сэкономить до 30% при оплате за отопление - эксперт

Справка УНИАН. "Киевэнерго" полностью обеспечивает потребности жителей Киева в электрической и на 75% – в тепловой энергии.