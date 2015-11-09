Жители столичных домов без счетчиков отопления получат квитанции на 5 дней позже

13:58, 09 ноября 2015
Киев
1150

Киевляне в этом месяце получат квитанции на 5 дней позже из-за внедрения новой методики расчета, при которой учитывается количество дней подачи тепла потребителям.

Фото УНИАН

Жители столичных домов, которые не оборудованы приборами учета тепла, получат октябрьские счета на оплату услуг централизованного теплоснабжения с задержкой до 5 дней в связи с внедрением новой методики расчета, при которой учитывается количество дней подачи тепла потребителям.

Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель директора коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) Андрей Щербина, уточнив, что из-за необходимости расчета стоимости предоставленных услуг по новой методике энергокомпании предоставили информацию для формирования квитанций 6 ноября, тогда как регламентом предусмотрено первое число каждого месяца.

"Киевляне в этом месяце получат квитанции на 5 дней позже, чем обычно", – сказал Щербина.

По его словам, в связи с этим срок действия скидки за коммунальные услуги в размере 10%, которую киевляне получают при оплате счетов до 20 числа, в текущем месяце будет продлен на 5 дней, до 25 ноября.

Также присутствовавший на пресс-конференции коммерческий директор "Киевэнерго" Евгений Бушма напомнил, что что в счетах за октябрь изменен алгоритм расчёта потребления отопления по тем домам, где счетчики тепла еще не установлены или не приняты на коммерческий учет.

"Будет рассчитано по проектной мощности дома с обязательным учетом количества дней подачи теплоносителя и с обязательным учетом температуры окружающей среды", – сказал он, уточнив, что количество дней отопления в октябре в разных домах отличается из-за постепенного подключения подачи теплоносителя.

При этом Бушма отметил, что новая методика расчета позволит привести сумму к оплате за отопление в октябре домов без счетчиков к сумме оплаты в домах, которые ими оборудованы.

"Учитывая, что октябрь – достаточно тёплый месяц, киевляне получат счета за отопление с суммой к оплате, максимально близкой к сумме в тех домах, где приборы установлены. То есть особой разницы киевляне не ощутят", – сказал коммерческий директор "Киевэнерго".

Также Бушма сообщил, что в настоящее время тепловыми счетчиками в столице оборудованы около 50% домов, а в ноябре – начале декабря планируется довести этот показатель до 90% благодаря дальнейшей установке счетчиков и их приему на коммерческий учет.

"Надеемся, за ноябрь мы уже будем считать максимально по приборам учета", – добавил Бушма.

Читайте такжеПравительство предлагает привязать счет за отопление к температуре воздуха - Яценюк

Как сообщал УНИАН, в этом году на фоне повышения тарифов и перехода на прямые договоры с исполнителем услуг Киевская городская государственная администрация приняла решение о создании центров по защите прав потребителей коммунальных услуг, призванных помочь горожанам защитить свои права в отношениях с монополистами.

По информации КГГА, обратившись в сервисный центр, киевляне смогут получить всю информацию по тарифам и ценообразованию, оформить пересчет за некачественно предоставленные услуги, получить необходимые документы, а также оставить жалобу на предприятия, которые ненадлежащим образом предоставляют жилищно-коммунальные услуги.

Читайте такжеОбщедомовые тепловые счетчики позволят сэкономить до 30% при оплате за отопление - эксперт

Справка УНИАН. "Киевэнерго" полностью обеспечивает потребности жителей Киева в электрической и на 75% – в тепловой энергии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter