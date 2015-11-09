В Киеве в этом году отремонтировано 570 межквартальных проездов и придомовых территорий

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выездного совещания по итогам годовой деятельности «Киевавтодора».

«Мы находимся на Контрактовой площади. Раньше здесь дорога была в ужасном состоянии. Лежали старые бетонные плиты, старые трамвайные пути, хотя трамвай уже давно не ходит. И это создавало неудобства как для пешеходов, так и для водителей. Сегодня площадь отреконструирована, постелено новое дорожное покрытие, нанесена разметка. Мы увеличили инвестиции в инфраструктуру Киева, в ее восстановление. Бюджетом города на 2015 год обеспечено финансирование дорожной отрасли столицы на сумму более 1 млрд грн. Киевляне уже могут оценить обновленные Святошинский и Ковельский путепроводы, площадь Победы и бульвар Шевченко, а также много других улиц, на которых длительное время не проводилось никаких ремонтных работ», – подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что впервые за последние годы столичная власть сосредоточила внимание на ремонте межквартальных проездов и придомовых территорий. В 2015 году осуществлен капитальный и текущий ремонт 570 таких объектов.

«Наша задача – сделать так, чтобы киевляне и гости столицы передвигались максимально комфортно по дорогам, которые соответствуют современным европейским стандартам. Это задача была поставлена перед главой «Киевавтодора». Кроме того, ранее звучало много критики, что новый асфальт после непродолжительного использования портится или, как говорят, сходит весной вместе со снегом. Поэтому я подчеркнул важность качества проведения ремонтных работ. «Киевавтодор» гарантирует, что те объекты, где было положено новое покрытие, не будут нуждаться в ремонте как минимум 5 лет», – сказал Кличко.

Читайте такжеСтоличная власть проводит термомодернизацию учебных заведений Киева

Мэр также отметил, что столичная власть планирует наращивать темпы ремонтных работ на столичных улицах в следующем году.

«Еще много дорог в Киеве нужно отремонтировать. Поэтому увеличиваем финансирование «Киевавтодора» на следующий год. Планируем как минимум на 30% увеличить по сравнению с нынешним годом», – подчеркнул Киевский городской председатель.

Мэр также отметил, что столичная власть подготовилась к зиме.

«Приобрели 67 единиц коммунальной техники. Заготовили около 40 тыс. тонн соли, подготовили более 300 единиц собственной снегоуборочной техники, которая сразу выйдет на дороги, как только выпадет снег. Поэтому к зимнему сезону мы готовы», – подытожил Кличко.