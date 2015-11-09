Киевляне получат платежки за потребленное в октябре тепло на 4-5 дней позже, но с более низкими тарифами

«В Киеве продолжается установка домовых приборов учета тепла. По состоянию на сегодня их уже установлено 3,8 тысячи, то есть до конца текущего года 93% семей столицы будут иметь возможность рассчитываться за отопление по показаниям счетчика. Городская власть приняла решение, чтобы в октябре люди имели возможность платить не по тарифу на квадратные метры, а за фактически потребленное домом тепло – если бы они заплатили по показателям домового счетчика теплоэнергии», – сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, пишет пресс-служба КГГА.

В квитанциях, которые получат такие клиенты, сумма будет рассчитана, исходя из проектной тепловой нагрузки здания с учетом температуры окружающей среды во время отопительного сезона и количества дней предоставления услуги. Для этого осуществляется проверка данных о проектных нагрузках домов, что требует больше времени, чем расчет стоимости отопления по норме.

Следует отметить, что действие льготного тарифа квартплаты для киевлян, которые платят за жилищно-коммунальные услуги до 20 числа, по инициативе КГГА будет продлено до 25 ноября.

Напомним, что в 2015 году Киев реализует инвестпрограмму по установке в столичных домах 4 тысяч узлов учета теплоэнергии – тысячи приборов за средства городского бюджета, еще 3 тысячи единиц – за счет инвестиционной программы ПАО «Киевэнерго». По городской программе установлено более тысячи счетчиков, ПАО «Киевэнерго» установлено 2,8 тысячи узлов. Продолжаются испытания приборов и их запуск в работу.

«ПАО «Киевэнерго» и городская власть выполнили колоссальный объем работ, установив за этот год счетчики тепла почти в половине жилого фонда столицы. Но настройки работы узлов учета выполняются после начала отопительного сезона и подачи теплоносителя в дома. Поэтому компания приняла социально ответственное решение, и киевляне, которые живут в таких домах, уже будут платить не по нормам за квадратный метр, а максимально приближенно к показателям счетчика», – отметил коммерческий директор ПАО «Киевэнерго» Евгений Бушма.

Действующие тарифы на отопление утверждены Постановлением № 1171 от 31 марта 2015 года Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Информацию по тарифам клиенты могут увидеть на сайте ПАО «Киевэнерго» в разделе Теплоэнергия/Тарифы.