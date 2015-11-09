В Киеве ожидается подорожание хлеба на 10-15%

Об этом сообщает " Украинская правда " со ссылкой на заявление президента Всеукраинской ассоциации пекарей и председатель ОАО "Киевхлеб" Владимира Череды.

При этом пресс-секретарь "Киевхлеба" Наталья Лукьянова пояснила: "Ожидается подорожание на 10-15%. Мы видим ситуацию, которая сегодня сложилась - дорожает мука, другие составляющие, горюче-смазочные материалы, электроэнергия, транспорт".

Также Лукьянова добавила, что пока неизвестно, какие сорта хлеба подорожают, а на какие стоимость может не измениться.

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Стоит отметить, что в столице продолжают открывать киоски, где можно приобрести хлеб по фиксированным ценам.

"Розничные цены в фирменных киосках составляют: батон обычный 0,5 кг - 4,15 гривны, хлеб подовый" Пшеничный "0,65 кг - 4,05 гривны, Украинский хлеб новый 0, 95 кг - 5,25 гривны", - говорится в сообщении.