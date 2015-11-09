В Киеве в рамках декоммунизации предлагают избавиться от 79 мемориальных досок

Экспертный совет при Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА составил предварительный перечень мемориальных досок, которые следует демонтировать в соответствии с положениями Закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

По информации Департамента, сейчас в этом перечне - 79 мемориальных досок. При этом почти четверть из них, по мнению экспертного совета, стоит направить в музей как имеющие определенную историческую или художественную ценность. Дальнейшая судьба остальных мемориальных досок должна быть определена балансодержателями зданий.

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Отмечается, что демонтаж мемориальных досок никоим образом не будет влиять на изменение статуса зданий, на которых они находятся.

После окончательного утверждения перечня и экспертного отчета выработанные советом рекомендации относительно демонтажа мемориальных досок будут переданы на рассмотрение Министерству культуры.

С перечнем мемориальных досок, которые определены экспертным советом как такие, что должны быть демонтированы, можно ознакомиться здесь.

При этом обнародован перечень мемориальных досок, которые уже были ранее демонтированы.