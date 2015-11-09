В Киев хотят ограничить въезд крупногабаритного транспорта во время снегопадов

Профильные службы Киева и столичной области разрабатывают согласованный план действий и реагирования в период снегопадов.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом шла речь во время совместного совещания представителей столичных городских и областных служб с участием заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева и заместителя председателя Киевской облгосадминистрации Олега Корбана.

В условиях снегопада коммунальные и дорожные службы Киева и Киевской области будут иметь согласованный план действий, особенно в части организации дорожного движения во время снегопадов и гололеда на дорогах, сказано в сообщении.

«За неделю мы должны отработать координацию действий Киева и области в условиях изменения погодных условий, чрезвычайных ситуаций и прочего. Эта работа должна осуществляться автоматически, а каждый ответственный на месте должен иметь практически проверенный алгоритм действий», - подчеркнул Пантелеев.

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По его словам, есть намерение ограничивать въезд в столицу крупногабаритного транспорта во время снегопадов, поэтому на восьми блок постах на въездах в Киев будут организованы пункты обогрева для водителей.

«Это освещенные палатки, где можно согреться и выпить горячего чаю. Также здесь будет проводиться процесс фильтрации грузов – в город будут пропускать грузовики с продуктами питания и другими срочными грузами», – отметил чиновник КГГА.

По его словам, при необходимости на каждом таком блок посту будет действовать мобильный штаб для принятия решений.

Сообщается, что в ближайшее время планируется провести совместную тренировку рабочих аварийных и дорожных служб по реагированию на внештатные ситуации. К этому времени будет завершен регламент действий аварийно-спасательных, транспортных, коммунальных служб для оперативного обмена данными и согласования действий во время непогоды или в случае возникновения чрезвычайной ситуации.