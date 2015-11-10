В центре Киева произошла перестрелка, пострадал мужчина

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве, пострадавшего с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

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По данным полиции, происшествие случилось в 10:50 на улице Ванды Василевской. Со слов очевидца, двое мужчин на автомобиле разбили окно в внедорожнике потерпевшего. Произошла стрельба. Злоумышленники скрылись с места совершения преступления по проспекту Победы в направлении Святошинского района столицы, говорится в сообщении.

Впоследствии полиция установила, что нападавших было четверо, отметили в пресс-службе.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.