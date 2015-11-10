Кличко уволил директора Житнего рынка за некомпетентность

Об этом мэр заявил после инспекции Житнего рынка.

"В Киеве в коммунальной собственности находятся три рынка: Владимирский, Бессарабский и Житний. За последний год увеличились доходы рынков. Бессарабки и Владимирского - почти на 5 млн грн, Житнего - почти на 1 млн грн, хотя Житний рынок в 5 раз больше той же Бесссарабки", - отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что есть много нареканий и со стороны жителей Подола и работников рынка на организацию работы на Житнем рынке.

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"Здесь мы видим абсурдную ситуацию: большое количество торговцев на улице перед рынком, невозможно припарковаться, трудно пройти, одновременно внутри рынка большое количество пустующих площадей. А это значит - здесь нет эффективной менеджерской работы. Директор рынка предназначен для того, чтобы рынок работал максимально эффективно. Вам неудовлетворительная оценка по результатам работы", - обратился Кличко к директора Житнего рынка.

По его словам, это отражается на финансовых показателях и поступлениях в бюджет столицы.

"За год можно было навести порядок на рынке. Я считаю, вы не соответствуете должности, которую занимаете. В связи с этим мы найдем другого человека, который систематизирует работу на рынке, сделает Житний по-настоящему комфортным и для покупателей, и для продавцов. Наша задача - чтобы рынок эффективно работал и приносил доход в бюджет города", - подчеркнул Кличко.