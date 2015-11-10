Полиция раскрыла подробности стрельбы в центре Киева: злоумышленники похитили 300 тысяч гривень (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве со ссылкой на начальника управления Александра Терещука.

«Происшествие случилось неподалеку от банковского отделения. Нападавшие заблокировали автомобиль, а затем забрали сумку с деньгами, примерно 300 тысяч гривень», - сказал Терещук.

По его данным, злоумышленники стреляли из травматического пистолета. У пострадавшего - пулевые ранения, ему оказывают необходимую медицинскую помощь, добавил Терещук.

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Он проинформировал, что нападавшие скрылись с места совершения преступления автомобилем «Шкода» серого цвета.

Как сообщал УНИАН, стрельба, в результате которой пострадал человек, произошла сегодня в 10:50 на улице Ванды Василевской.

Установлено, что злоумышленники на автомобиле разбили окно внедорожника пострадавшего и устроили стрельбу. Нападавших было четверо.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.