Кличко открыл обновленное отделение гемодиализа в столичной больнице №3 (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе главы столицы.

"Мы находимся в центре гемодиализа, где получают лечение люди с почечной недостаточностью. Год назад эта проблема стояла очень остро. Мы нашли средства, чтобы закрыть долги и найти лекарство. И очень хорошо, что сегодня мы открываем 14 новых гемодиализных мест. Мы получили 14 новых аппаратов в качестве донорской помощи. Эти аппараты будут обслуживать тех людей, которые постоянно нуждаются в медицинской помощи и чья жизнь зависит от своевременного медобслуживания и качественных медпрепаратов", - отметил Кличко.

Мэр рассказал, что диализная служба Киева состоит из 5 отделений в разных больницах. В них лечатся более 550 больных. "Сегодня около 550 людей с почечной недостаточностью нуждаются в постоянном медобслуживании. И я рад, что современные аппараты теперь есть в Киеве и будут предоставлять качественный сервис больным. Наша задача - чтобы такое же современное оборудование было во всех больницах города Киева", - подчеркнул Кличко.

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Летом в центре гемодиализа в больнице №3 было начато оборудование палат в диализные залы. И размещено 14 гемодиализных мест за счет благотворительной помощи. Сейчас общее количество мест для гемодиализа в центре составляет 44 (было 30). Введены в эксплуатацию 14 современных аппаратов «искусственная» почка. Кроме того, есть 60 коек для почечных больных. Лечение методом гемодиализа получают почти 240 больных. Лечение осуществляется в 4 смены круглосуточно. Ежегодно здесь проводят более 20 тыс. сеансов гемодиализа.