В Соломенском районе Киева отключили тепло и горячую воду

В Соломенском районе Киева от тепла и горячей воды отключены 483 жилых дома, 54 учебных и лечебных заведения и 260 ведомственных зданий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Причина отключения - повреждение тепломагистрали диаметром 800 мм от СТ-1 вблизи ул. Зеленогорской, 2. Магистраль была проложена в 1979 году, она уже исчерпала свой нормативный ресурс, отметили в КГГА.

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«Для снижения давления на поврежденном участке отключены две насосные станции, в результате чего у 797 потребителей Соломенского района столицы не будет отопления и горячего водоснабжения на время устранения повреждения (483 жилых дома, 18 лечебных учреждений, 23 детсада, 13 школ, 260 ведомственных зданий)», - говорится в сообщении.

О сроках восстановления отопления и горячего водоснабжения КГГА обещает сообщить дополнительно.