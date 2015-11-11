Кличко поручил уволить замглавы Днепровского района за "очковтирательство" по детским площадкам

Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра.

"Мы поставили задачу руководителям районов отремонтировать все детские и спортивные площадки в рамках проведения осеннего месячника по благоустройству, выделили деньги. В отчете Днепровского района указано, что в районе отремонтировано 470 детских площадок из 470, то есть 100% выполнения поручения. Сейчас мы с вами посмотрели одну детскую площадку в запущенном состоянии. В километре от нее вторая. И я уверен, если пойдем дальше, найдем еще не одну в таком позорном состоянии", - отметил городской голова.

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По его словам, ответственный за такое положение вещей первый заместитель главы района должен быть уволен.

"Заместитель главы района поставил подпись под отчетом, что все сделано. Человек, который не выполняет поручений, более того - предоставляет ложную информацию, не будет работать. Первый заместитель председателя Днепровского района Игорь Щербак должен быть уволен за невыполнение своих обязанностей. Я требую от вас уволить человека, который не справился с поставленной задачей и обманывает руководство", - подчеркнул Виталий Кличко, обращаясь к председателю Днепровского района Ярославу Горбунову.

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Мэр подчеркнул, что каждый глава района должен выполнять все поручения не только на бумаге, а также ответственно отнестись к уборке и благоустройству территории в своих районах.

"Мы можем проверить в любой момент информацию, которую вы предоставляете. Очковтирательство не пройдет. Все поручения должны быть выполнены", - подчеркнул Кличко.