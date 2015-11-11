Кличко открыл обновленный зал бокса в одной из столичных спортивных школ

Мэр Киева Виталий Кличко посетил ДЮСШ «Ринг» на Оболони, где открыл обновленный зал бокса.

«Мы выделили средства на капитальный ремонт фасада и внутренних помещений ДЮСШ «Ринг». И я радуюсь, что у вас теперь такой новый современный светлый просторный зал. Сейчас здесь занимается 200 детей. Надеюсь, здесь каждый сможет с комфортом тренироваться и реализовать свою мечту», – отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что такие современные спортивные залы должны быть в каждом районе Киева, поскольку это – альтернатива негативу, который предлагает улица.

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«Наша задача – создать условия, чтобы заинтересовать детей заниматься спортом, чтобы они развивались и росли сильными и здоровыми. Поэтому мы открываем новые спортивные залы, спортивные площадки и делаем все для восстановления и развития спортивной инфраструктуры», – подчеркнул Киевский городской председатель.

Мэр призвал детей мечтать и настойчиво работать. «Главное – не сила мышц, а сила духа. И в спорте, и в жизни. Тогда вы сможете достичь всех целей», – обратился Кличко к воспитанникам ДЮСШ.

«Мы с братом мечтали стать чемпионами Украины по боксу и стали. Мы мечтали завоевать Олимпийскую медаль и завоевали. Мы мечтали собрать все чемпионские пояса, которые существуют в боксе, и собрали. И сегодня я мечтаю, что Киев станет современным европейским городом и мы делаем все, чтобы Киев стал таким. И такие современные секции – это стандарт европейского города», – отметил Кличко.

Мэр пожелал воспитанникам ДЮСШ здоровья, успехов и побед.