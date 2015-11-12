Кличко проехался с киевлянами новым автобусным маршрутом с Троещины до ж/д вокзала

Мэр отметил, что совместно со Всемирным банком столичная власть разрабатывает новую концепцию транспортного сообщения в Киеве. В частности, в ее рамках по рекомендациям экспертов уже запустили новый автобусный маршрут №114 "Улица Милославская – ж/д вокзал Центральный" с целью обеспечения беспересадочного сообщения между Троещиной и центром города.

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"Одна из проблем транспортной инфраструктуры Киева – это то, что Троещина оказалась отрезанной от удобного сообщения общественным транспортом с центральной частью города. Поэтому мы со Всемирным банком изучили потребности и запустили маршрут 114, чтобы жителям Троещины было удобно добраться до центра. И теперь по 52-54 минуты с Троещины можно доехать до Центрального железнодорожного вокзала. Я по дороге пообщался с людьми. Спрос на этот маршрут есть", – отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что важно и в дальнейшем развивать транспортную инфраструктуру, которая связывает Троещину с центром города. "Мы говорим о Подольско-Воскресенском мосту и метро на Троещину. Чтобы решить эту проблему, прежде всего, необходимо убрать дискриминационную норму, когда из киевского бюджета изымают 60% налогов. Если бы нам как минимум сделали равные условия с другими регионами, мы могли бы за несколько лет запустить метро на Троещину за средства киевского бюджета", – отметил Киевский городской председатель.

Мэр отметил, что столичная власть делает все, чтобы в Киеве было как можно больше современного комфортного общественного транспорта, чтобы киевлянам было удобно добираться в разные уголки города.

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На новом маршруте курсируют 10 автобусов. Трасса следования автобусного маршрута № 114: "Ул. Милославская – ул. Владимира Маяковского – ул. Генерала Ватутина – Московский мост – ул. Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – ул. Набережно-Крещатицкая – ул. Борисоглебская – ул. Братская – ул. Ильинская – Контрактовая площадь – ул. Сагайдачного – Владимирский спуск – ул. Крещатик – ул. Тараса Шевченко – ул. Петлюры – железнодорожный вокзал Центральный".