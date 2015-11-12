В Доме профсоюзов, где в прошлом году заживо сгорели десятки людей, открывают караоке (фото, видео)

Судя по афишам, здесь обещают шумные вечеринки, блюда на углях, кальян и горячие коктейли. Любой желающий сможет здесь не только выпить чашечку кофе, но и спеть в караоке, передает Сегодня.

Читайте такжеДом профсоюзов реконструируют идентично предыдущим параметрам - ФПУ

Сейчас верхняя часть здания закрыта белой тканью. Под ней спрятана и скандальная надстройка в два этажа, из-за которой сейчас городские власти и собственники здания ведут судебные разбирательства. Ремонт планируют закончить уже в следующем году - делается он на усмотрение руководства профсоюзов Киева.

Вход во двор огражден высоким забором: там обещали обустроить парковку для арендаторов офисов в обновленном помещении, которые будут платить $ 50 / кв. м в месяц. На верхних этажах идут отделочные работы, а на нижних предприниматели уже активно взялись зарабатывать деньги.

На первом этаже открыли пункт обмена валют, а рядом - контору по выдаче кредитов. Но больше всего бросается в глаза новое кафе. Для посетителей оно пока закрыто, но в окнах можно рассмотреть, что к началу работы все готово.

Киевляне оценили появление развлекательного заведения в доме, который стал символом противостояний, очень неоднозначно: некоторые не против, но многие считают, что подобные развлечения не могут проводиться в месте, где еще недавно гибли люди.

Дом профсоюзов — один из символов Революции достоинства, там размещался штаб протестующих. В феврале 2014 года во время пожара в нем погибли десятки людей.

Видео: ТСН