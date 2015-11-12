Новый "Электрон" выйдет на линию киевского скоростного трамвая (фото)

Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра Киева Виталия Кличко.

"Наша задача - чтобы Киев имел современную транспортную инфраструктуру. Мы очень рады, что в Киев прибыл трамвай из Львова - современный, комфортный, с низким полом, кондиционерами. Более 250 пассажиров может одновременно перевозить. После тестовых испытаний мы запустим этот трамвай на линию скоростного трамвая", - отметил Кличко после осмотра в депо имени Шевченко нового трамвая львовского производства, прибывшего вчера в Киев.

Мэр подчеркнул, что это первый трамвай, который получила столица, а в целом Киев купил 7 львовских трамваев, которые вскоре будут ездить по столичным улицам.

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"Наша задача - чтобы таких трамваев в Киеве было больше, чтобы каждый киевлянин и гость города передвигался по столице максимально быстро и комфортно. Для этого мы модернизируем транспортную структуру и покупаем одни из лучших трамваев", - подчеркнул Кличко.

Городской голова рассказал, что столичная власть направила производителям трамваев в разных странах письма с предложением сотрудничества с Киевом. Свою готовность сотрудничать с украинской столицей выразили польская Pesa, трамвай которой уже тоже поступил в Киев для испытаний, львовский "Электрон" и некоторые другие компании.