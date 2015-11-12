КГГА открыла сайт, на котором можно оплатить коммуналку и рассчитать субсидию

Сегодня в столице презентовали обновленный сайт Коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр», где каждый киевлянин имеет возможность в несколько кликов оплатить жилищно-коммунальные услуги.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в ходе презентации обновленного онлайн-ресурса, которая состоялась в Центре коммунального сервиса в Святошинском районе столицы.

«Мы представляем модернизированный ресурс с максимальными возможностями дистанционных сервисов. В частности, это личный кабинет покупателя, где можно просмотреть свои счета за жилищно-коммунальные услуги, оплатить их, просмотреть предыдущие счета», – сообщил он.

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Заместитель председателя КГГА отметил, что городская власть работает над усовершенствованием существующих услуг для киевлян, чтобы они имели возможность получить максимальный сервис, не выходя из дома и не стоя в очередях банковских отделений. На сайте КП «ГИВЦ» можно получить всю необходимую правовую информацию, а также обратиться за онлайн-справкой, рассчитать субсидию через онлайн-калькулятор, обеспечить оплату услуг и получать электронные сообщения о поступлении новых счетов.

Сайт КП «ГИВЦ» доступен по ссылке: www.gioc.kiev.ua. Оплатить жилищно-коммунальные услуги онлайн можно в рубрике «Оплатить коммунальные услуги онлайн», предварительно зарегистрировавшись в «Личном кабинете».