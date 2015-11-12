В столице анонсировали второй семестр бесплатных курсов английского языка для киевлян

Второй месяц подряд успешно продолжается проект бесплатных курсов английского языка Capital English, инициированных мэром города Киева Виталием Кличко. Проект получил в течение недели регистрации 50 000 заявок для участия в 1-м семестре.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

«Такая бурная реакция киевлян показала важность изучения иностранного языка для населения, а значит, проект должен существовать и в дальнейшем, – подчеркнул Кличко. – Мы уже готовимся к новому второму семестру Capital English, регистрация на который начнется уже в декабре этого года. Мы приглашаем украинские и западные компании к активному участию в сборе средств, чтобы обеспечить самостоятельное устойчивое существование проекта в будущем».

Первый пилотный семестр проекта уже подходит к концу – 3 000 жителей столицы получили возможность бесплатно изучать английский в течение последних двух месяцев. Кроме регулярных занятий в классах с учителем, студенты Capital English имеют возможность общения с носителями языка во время дополнительных встреч разговорного клуба, организованного при участии Киевского клуба львов.

Читайте такжеСтоличная власть открывает в каждом районе Киева бесплатные курсы английского

Сегодня, 12 ноября, заканчиваются занятия в первых нескольких группах курсов, где выпускники проекта Capital English получат именные сертификаты. Встречи разговорного клуба с участием носителей английского языка продлятся еще несколько недель.

Город Киев вместе с Британским Советом в Украине и школой дистанционного обучения 10 min School, которая скоро начнет свою работу в Украине, также подготовили хорошую новость для всех, кто зарегистрировался для участия в Capital English в сентябре. Все 50 000 аппликантов 23-го ноября получат доступ к эксклюзивно разработанным 10-ти онлайн урокам английского языка. Лучшие учителя Британского Совета, заручившись опытом и используя современные технологии интерактивного образования компании 10 min School, сейчас разрабатывают эксклюзивный материал, который впоследствии станет доступен каждому, кто зарегистрировался на первый семестр проекта Capital English.

Проект бесплатных курсов для населения Capital English стал возможным благодаря активному участию партнеров: специалистов Британского Совета, школы Speak Up, 10 min School, Посольства США в Киеве, Cambridge English и Киевского клуба львов. Ни одна гривна налогоплательщиков не была потрачена на реализацию этого проекта. Бесплатные курсы Capital English приглашают волонтеров, партнеров и спонсоров к сотрудничеству в следующем семестре.