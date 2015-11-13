Скандальное кафе в Доме профсоюзов на Майдане осталось без вывески (фото)
09:50, 13 ноября 2015Киев
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Скандальное кафе, расположившееся на первом этаже здания Дома профсоюзов, где в феврале 2014 года заживо сгорели десятки людей, лишилось вывески.
Вывеску демонтировали ночью / Maidanpresscenter.com.ua
Об этом сообщает Maidan Press Center, опубликовавший соответствующее фото.
Согласно сообщению, у заведения нет разрешения на размещение внешней рекламы, а именно на вывеску, которую демонтировали ночью.
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Напомним, судя по афишам, в кафе обещают шумные вечеринки, блюда на углях, кальян и горячие коктейли. Любой желающий сможет здесь не только выпить чашечку кофе, но и спеть в караоке.
Дом профсоюзов — один из символов Революции достоинства, там размещался штаб протестующих. В феврале 2014 года во время пожара в нем погибли десятки людей.
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