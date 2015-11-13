Из-за выборов грядущий понедельник в киевских школах будет выходным

Это связано со вторым туром выборов городского головы столицы, ведь в большинстве учебных заведений размещены избирательные участки, передает ТСН.

"Учитывая то, что в подавляющем количестве общеобразовательных учебных заведений города Киева размещены избирательные участки, Департамент образования и науки, молодежи и спорта рекомендует 16 ноября 2015 года не проводить учебные занятия в указанных учреждениях", - говорится в письме директора Департамента образования КГГА Елены Фиданян начальникам районных управлений образования и директорам школ.

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При этом чиновники не объяснили, куда родителям младших школьников деть в этот день детей, ведь у взрослых ведь этот день – обычный рабочий. Поэтому многим придется отпрашиваться с работы, брать выходной за свой счет, идти в однодневный отпуск или резко "заболеть".

Ранее УНИАН сообщал, что Центральная избирательная комиссия Украины утвердила распределение субвенции из госбюджета местным бюджетам на подготовку и проведение повторного голосования из местных выборов 15 ноября 2015 года в размере 7 млн 1 тыс. грн.