При выходе во второй тур кандидатов с разрывом более 20% происходит подмена избирательного процесса - КИУ

Об этом заявил руководитель КИУ Алексей Кошель в интервью газете "Факты и комментарии".

"Я считаю это правильным, поскольку в случае такой большой разницы в голосах неожиданные результаты во втором туре могут быть чисто теоретически. В таком случае происходит подмена избирательного процесса — в дело включаются, как правило, технологии, а не соревнование идей и программ", - сказал он.

Среди таких технологий эксперт отметил все способы снижения явки на избирательные участки сторонников оппонента и параллельной мобилизации своих приверженцев.

Читайте такжеЦИК опубликовал результаты всех кандидатов в мэры Киева

"Могут применяться самые разные приемы. Могут использоваться и раздражающие ночные звонки с агитацией от имени конкурента, и, например, призывы голосовать за него, транслирующиеся из громкоговорителя утром в субботний день где-нибудь в спальном районе. И наклейки его листовок на лобовом стекле автомобиля. О ночных звонках с агитацией за Кличко, к слову, уже писали в СМИ. Все это, безусловно, сильно раздражает людей", - отметил Кошель.

Он также спрогнозировал достаточно низкую явку - на уровне 20-30% - во втором туре выборов мэра Киева и подчеркнул выгоду этого для Борислава Березы, в то время как Кличко, наоборот, выгодно, чтобы на избирательные участки пришли голосовать как можно больше киевлян.