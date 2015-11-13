Архитектурная инспекция признала незаконным скандальное кафе в Доме профсоюзов на Майдане

Об этом говорится в сообщении инспекции, размещенном на сайте.

В соответствии с действующим законодательством Госархстройинспекция может осуществить внеплановую проверку объекта только на основании письменного обращения физических, юридических лиц, общественных организаций, депутатов всех уровней.

В инспекции заверяют, что по состоянию на сегодняшний день никаких обращений – ни от депутатов, ни от КГГА, ни от граждан не поступало. Как только поступит соответствующее обращение, Департамент ГАСИ в г. Киеве немедленно начнет проверку правомерности обустройства заведения общественного питания в столичном Доме профсоюзов.

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Во время проверки объекта Инспекция выяснит, на основании каких договорных документов, в частности, договоров аренды помещения, состоялось размещение заведения общественного питания в Доме профсоюзов.

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По результатам проверки ГАСИ определит меру ответственности заказчика реконструкции за нарушение градостроительных норм, стандартов и правил и привлечет его к ответственности.