Для парковки авто в центре Киева есть три тысячи специально отведенных паркомест - КГГА

На Крещатике установлены более 300 бетонных полушарий, чтобы предотвращать заезд и парковку автомобилей на тротуарах. И в центральной части города подготовлены около 3 тысяч паркомест.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции относительно незаконной парковки на улице Крещатик.

"Одна из проблем в Киеве - это парковки. Мы видим много автомобилей, которые вопреки всем правилам стоят под знаками “остановка запрещена”, паркуются на тротуарах или где угодно. Чтобы предотвращать незаконный заезд и парковку автомобилей на главной улице города, на Крещатике мы установили полусферы. Теперь улица свободна от машин на тротуарах, хотя буквально несколько недель на пешеходной зоне стояло много автомобилей", - отметил Кличко.

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На сегодня 326 бетонных полусфер установлено на всей парной стороне Крещатика и на нечетной стороне от Бессарабской площади до улицы Городецкого. Вскоре вся пешеходная зона Крещатика будет освобождена от запаркованных авто.

Вместе с тем, отметил мэр, проблема хаотичной парковки остается. И отметил, что столичная власть рассчитывает на сотрудничество с полицией и координацию усилий для борьбы с парковкой автомобилей в запрещенных местах. Поскольку уже вступил в силу закон о полиции, отныне автомобили, которые неправильно припаркованы и мешают проезду других авто или общественному транспорту, могут забирать эвакуаторы.

“В центральной части города расположены около 3 тысяч паркомест. Многие из них стоят пустые, потому что автомобилисты бросают свои авто где угодно. По нашим расчетам, те машины, которые сегодня стоят в центральной части города, могут разместиться в специально отведенных для этого местах”, - подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что в рамках своих полномочий столичная власть сегодня делает все, чтобы решить вопрос с незаконной парковкой. В то же время парламент до сих пор не предоставил киевской власти законного права штрафовать недобросовестных водителей, оставляющих свои машины где угодно.