В Киеве 9 учеников гимназии госпитализированы из-за отравления неизвестным веществом

Как сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации, по предварительной информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, вещество принес в класс один из школьников.

Из-за отравления у детей наблюдается кашель, тошнота, боль в горле. Пострадавшие школьники находятся в лечебных учреждениях. Обеспечен постоянный мониторинг состояния здоровья детей.

Читайте такжеЗапорожье: 6-летний ребенок попал в реанимацию, отравившись алкоголем

Класс изолирован, там работают специалисты Главного управления Госсанэпидслужбы в Киеве, которые осуществляют в помещении лабораторные замеры.

Более подробная информация об инциденте будет получена лишь по результатам заключений специалистов городской СЭС.

Вся информация передана в правоохранительные органы, ведется следствие.

Читайте такжеВ Чернигове школьниц госпитализированы из-за отравления неизвестным газом