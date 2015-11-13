Кличко презентовал интерактивную систему контроля всех проблем города в своем кабинете

Это система мониторов, на которые в режиме онлайн выводятся данные о состоянии городского хозяйства, системы ЖКХ, онлайн-бюджет города.

"У нас уже были презентации современных технологий, которые дают возможность жителям города получать информацию в режиме онлайн и облегчают получение киевлянами сервиса. Сегодня мы запускаем одну из составляющих системы Smart City, которая дает инструментарий мониторинга и контроля за большинством ключевых процессов, которые происходят в городе", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что с помощью этой системы и мэр, и его заместители могут в режиме реального времени отслеживать все процессы и проблемные ситуации в городе и оперативно реагировать на них. "На интерактивные панели выводится информация о наличии тепла в домах или аварии на теплосетях, о ситуации с водоснабжением. Также есть информация о правонарушениях в городе, работе медицинских и коммунальных служб. Уверен, что система контроля даст возможность столичной власти более эффективно работать и предоставлять более качественный сервис киевлянам", - подчеркнул городской голова.

По словам Кличко, эта система не нова и успешно работает во многих городах мира. "Такую систему презентовали в Лондоне, Тель-Авиве, Берлине. И я рад, что такая система контроля и отслеживания всех проблем города отныне будет работать в Киеве", - отметил мэр Киева.

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Система электронного кабинета мэра состоит из 6 мониторов, на которые выводится интерактивная информация, в частности, информация по системе ЖКХ от контактного центра, карта разрытий при авариях городских сетей, карта подачи отопления, информация службы 103, онлайн-бюджет города и информация контактного центра 1551. На мониторы выводятся данные и о динамике обращений по проблемам ЖКХ: неисправные лифты, список ЖЭКов и обращение к ним по районам города, темы самых популярных обращений граждан, адреса аварий сетей, оперативная информация вызовов скорой помощи и другое. А в ближайшее время также появится оперативная информация по уборке города в зимний период. Для этого вся снегоуборочная техника будет оборудована GPS-навигаторами.

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Виталий Кличко также обратился к разработчикам для того, чтобы внести в графики данных сравнительную информацию относительно динамики решения проблем с горячим водоснабжением и отсутствием тепла в домах города. Также мэр отметил, что эта система в ближайшее время должна стать доступной и для всех киевлян через веб-страницу Smart City, поэтому жители столицы тоже смогут оперативно следить за ситуацией в городе.

Над разработкой электронной системы работают сотрудники контактного центра Киева, поэтому в дополнительном финансировании из бюджета данный проект не нуждается.