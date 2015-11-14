В центре Киева почтят память жертв терактов в Париже

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, прозвучат произведения французских и украинских композиторов, а также образцы мировой классической музыки.

В посвящении примут участие творческая мастерская Мирославы Которович; камерный ансамбль Атехатта (Алиса Кузнецова (скрипка), Юлия Гончарова (скрипка), Дарья Тарасова (скрипка), Константин Кулеба (альт), Артем Кара (виолончель) и дуэт Kyiv Classic Accordion (заслуженный артист Украины Игорь Саенко (баян, аккордина) и Алексей Коломоец (баян).

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Во время посвящения здание Национальной музыкальной академии подсветят цветами государственного флага Франции.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 13 на 14 ноября в Париже состоялась серия терактов, в результате которых, по предварительным данным, погибли более 150 человек.